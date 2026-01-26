Tv | Corona non si ferma stasera puntata contro il ' sistema Mediaset' 2

Nella puntata di questa sera, Corona critica il sistema Mediaset, affermando che quanto accaduto rappresenta una minaccia per la democrazia. L’intervento solleva dubbi sulla libertà di stampa e sull’indipendenza dei media in Italia. Corona invita giornalisti e cittadini a riflettere sulla situazione, annunciando azioni legali contro presunti abusi. La discussione si inserisce in un contesto di tensione tra potere mediatico e libertà di informazione nel paese.

(Adnkronos) - "Credo che quanto accaduto oggi debba preoccupare tutti voi, giornalisti e cittadini, perché se dovesse passare questo principio (contro il quale presenteremo immediatamente ricorso in appello), significherebbe che questo Paese non è più una democrazia, ma sta diventando una dittatura" aggiunge Corona. "Io, da bravo cittadino (obbligato dall'avvocato Chiesa), mi adeguo al provvedimento e rimuovo, da questo momento, la possibilità per chiunque di visionare gli Episodi 19 e 20" di Falsissimo che saranno archiviati - hanno superato 100mila visualizzazioni - "riservandomi di ripubblicarli nel momento in cui il ricorso avrà esito favorevole". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Stasera, Fabrizio Corona torna con una nuova puntata di 'Falsissimo', continuando a mettere sotto la lente il sistema Mediaset.

Fabrizio Corona commenta il provvedimento giudiziario che lo obbliga a rimuovere le puntate di Falsissimo e a evitare riferimenti a Alfonso Signorini, accusando il sistema Mediaset di favorire il potere.

Fabrizio Corona scatenato contro Berlusconi e Mediaset sul caso Signorini

