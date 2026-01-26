Tuttosport – Pari a Roma importante tiene lontani loro e il Napoli Milan in piedi per Maignan

Il pareggio tra Roma e Juventus, terminato 1-1, rappresenta un risultato importante per entrambe le squadre. La Juve mantiene distanza dal Napoli e dalla Roma, consolidando la posizione in classifica. Nel frattempo, il Milan si affida a Maignan per affrontare le sfide future. Questi eventi evidenziano la fase cruciale del campionato, con squadre che cercano stabilità e continuità.

2026-01-26 00:30:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pareggio in casa della Roma per 1-1 deciso dalle reti di De Winter e Pellegrini su rigore. Il tecnico del Milan ha dichiarato: “ Abbiamo fatto bene i primi 7-8 minuti, poi abbiamo sbagliato tante palle in verticale e loro hanno spinto molto, arrivando prima sulle seconde palle. Maignan ci ha tenuti in piedi. Poi il secondo tempo è stato diverso, loro sono un po’ calati e noi abbiamo fatto meglio tecnicamente. Dopo il vantaggio la partita sembrava indirizzata bene, poi è arrivato questo episodio che può succedere. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

