L'NBA ha reso nota la classifica delle maglie più vendute nella prima metà della stagione. Al primo posto troviamo quella di Curry, seguita da Doncic e, al terzo, un altro grande nome. Tra i più richiesti c’è anche LeBron James, confermando il suo continuo apprezzamento tra i tifosi. Una panoramica interessante sulle preferenze del pubblico e sulla popolarità dei giocatori in questa stagione.

Per il quarto anno di fila, dal 2023, la maglia di Steph Curry è la più venduta nella Nba a metà stagione. La lega ha comunicato i dati, provenienti dall’NBA Store e da altri canali ufficiali: il numero 30 di Golden State è il più richiesto. Curry indossa quel numero dal suo ingresso nella lega, nel 2009, lo stesso 30 portato in campo dal padre Dell Curry, la cui maglia verrà ritirata dagli Charlotte Hornets il 19 marzo. "Sono conteto di portare avanti questa eredità e tradizione", ha detto Steph all'annuncio di Charlotte. La maglia di Luka Doncic nella passata stagione era stata la più venduta della Lega. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tutti vogliono la maglia di Curry: è la più venduta. Poi c'è Doncic. E al terzo posto...

