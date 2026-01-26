Negli ultimi mesi, diversi calciatori di alto livello hanno deciso di rinunciare alle offerte provenienti dall'Arabia Saudita, tra cui Jordan Henderson e altri nomi di rilievo come Neymar e Cancelo. Questa tendenza evidenzia una scelta consapevole di mantenere la propria carriera in contesti diversi, privilegiando aspetti sportivi e personali rispetto alle opportunità economiche offerte dal mercato petrodollari. Tra questi, vi è anche un giovane calciatore che in passato ha avuto un contatto con il Napoli.

Nell’estate 2023 l’Arabia Saudita era diventata la nuova frontiera del calcio internazionale attraverso un mercato faraonico: tante stelle del calcio europeo sbarcarono in Saudi Pro League seguendo l’esempio di Cristiano Ronaldo, precursore di questo movimento. Qualcuno di questi calciatori però pochi mesi dopo ha deciso di fare marcia indietro e lasciare il campionato saudita per vari motivi: chi ha ammesso di essersi pentito, chi si è trasferito giovanissimo guadagnando una fortuna e chi ha fatto una scelta di cuore per tornare a casa. L’ultimo ritorno è stato quello di Cancelo, accostato anche all’Inter, trasferitosi nuovamente al Barcellona dopo essere stato escluso da Inzaghi nell’Al-Hilal. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Tutti in Arabia Saudita? Non più: da Neymar a Cancelo, i big che rinunciano ai petrodollari

Da Trieste all'Arabia Saudita, una grande sfida tecnologica prende il via.

