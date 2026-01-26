Tutti i film e le serie TV in arrivo su Netflix questa settimana 26 gennaio
Ecco le principali novità in arrivo su Netflix questa settimana, dal 26 gennaio. Con l’avvicinarsi di febbraio, si aggiungono nuove serie e film che arricchiranno il catalogo mensile. Scopri le uscite più interessanti per il prossimo periodo, con aggiornamenti su titoli italiani e internazionali. Un’occasione per rimanere aggiornati sulle novità in streaming, senza perdere tempo alla ricerca di cosa guardare.
Siamo finalmente arrivati all’ ultima settimana del mese e questo significa non solo nuove uscite settimanali in streaming, ma anche i primi arrivi mensili di febbraio. Per la settimana in arrivo, Netflix propone un numero piuttosto limitato di novità relative a gennaio, ma con il 1° febbraio che cade di domenica, la piattaforma accoglierà fin da subito tantissimi film e contenuti di grande interesse. Le serie TV in arrivo su Netflix. Per quanto riguarda le serie TV, l’aggiunta più importante e attesa della settimana è senza dubbio Bridgerton. La prima parte della quarta stagione dell’amata serie Shondaland debutta su Netflix il 29 gennaio (la Parte 2 arriverà a fine febbraio ). 🔗 Leggi su Nerdpool.it
