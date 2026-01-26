Tutela e decoro del territorio il sindaco Zattini premia Alex Abiuso | Un esempio per tutti noi

Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha premiato Alex Abiuso per il suo impegno volontario nel mantenimento del decoro urbano. L’evento, svoltosi in Comune alla presenza di assessori e della presidente di Alea Ambiente, Simona Buda, riconosce l’importanza della tutela del territorio e del rispetto del decoro cittadino, valori fondamentali per la qualità della vita e la cura della comunità.

Il simbolico riconoscimento è stato conferito dall’Amministrazione comunale per l'amore costante manifestato da Alex Abiuso per la propria città in questi anni Lunedì mattina il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, alla presenza di un nutrito gruppo di assessori e della presidente di Alea Ambiente, Simona Buda, ha premiato in Comune il cittadino Alex Abiuso, impegnato quotidianamente, e in maniera del tutto volontaria, nel mantenimento del decoro urbano in centro storico e nel quartiere Romiti. Il simbolico riconoscimento è stato conferito dall’Amministrazione comunale per l'amore costante manifestato da Alex Abiuso per la propria città in questi anni.🔗 Leggi su Forlitoday.it

