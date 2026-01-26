Turismo Vagnoli | Festeggiamo le 40 mila presenze a Bibbiena

Il Sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, ha annunciato tramite i propri canali social che nel corso dell’ultimo anno sono state registrate circa 40.000 presenze turistiche. Un dato che evidenzia un andamento positivo rispetto agli anni precedenti. Vagnoli ha espresso gratitudine nei confronti dell’Assessora Francesca Nassini, riconoscendo il contributo del team locale nel favorire la crescita del turismo nel territorio.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – Il Sindaco Filippo Vagnoli nei suoi canali social mette in evidenza le 40 mila presenze turistiche a Bibbiena nell'ultimo anno, festeggiando anche un miglioramento rispetto agli anni scorsi e ringraziando del lavoro svolto l'Assessora al Turismo e cultura Francesca Nassini. E' la stessa Assessora competente a commentare questo risultato: "I risultati quando sono belli si devono certamente festeggiare e portare alla conoscenza di tutti. Risultati che sono certamente legati al trend positivo della nostra regione in generale, ma anche a scelte oculate e precise che abbiamo fatto internamente come amministrazione e in collaborazione con l'ambito stesso.

Vagnoli: “il 2026 sarà un anno fondamentale per Bibbiena”Il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, ha annunciato che il 2026 rappresenterà un anno di importanti sviluppi per la comunità locale.

Il Casentino del turismo cresce sopra le aspettative, il sindaco Vagnoli bene l’azione dell’ambito turistico e le azioni condiviseIl Casentino è la vallata che è cresciuta di più nel 2024 ed è l’ambito turistico con la crescita più alta dell’intera Toscana e questo grazie al turismo naturalistico. Crescono gli italiani con un ... lanazione.it

