Turismo 2026 | boom per i comuni sotto i 5mila abitanti Stranieri in prima fila

Il turismo nel 2026 registra una crescita significativa per i comuni sotto i 5.000 abitanti, con un aumento di visitatori stranieri. Questa tendenza evidenzia un interesse crescente verso le destinazioni meno note, offrendo opportunità di sviluppo e valorizzazione del territorio. In Toscana, questa dinamica apre nuove prospettive oltre alle mete più conosciute, contribuendo a diversificare l’offerta turistica e a promuovere un turismo più sostenibile e diffuso.

FIRENZE – C’è un’altra Toscana oltre la cupola del Brunelleschi e le file agli Uffizi. E sta per prendersi la sua rivincita. Il 2026 si preannuncia come l’anno della svolta per il turismo “lento” e diffuso. Secondo le stime dell’Istituto Demoskopika, i piccoli comuni italiani a vocazione turistica si preparano a un vero e proprio boom. I numeri parlano chiaro. Per l’anno in corso si prevede una crescita del 5,3% degli arrivi (oltre 21 milioni totali) e del 6,9% delle presenze (sfiorando quota 80 milioni) rispetto al 2025. Una boccata d’ossigeno per quei territori, spesso aree interne o borghi collinari, che rappresentano l’ossatura della nostra regione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

