Tumori al via Cinque euro contro il fumo campagna per una proposta di legge anti-tabagismo

È stata avviata la campagna “Cinque euro contro il fumo”, che sostiene una proposta di legge per ridurre il tabagismo e i suoi effetti sulla salute. L’obiettivo è diminuire il rischio di tumori, come quello ai polmoni, e raccogliere fondi per il Sistema Sanitario Nazionale. La iniziativa invita a contribuire con un piccolo gesto per promuovere la prevenzione e sostenere il sistema sanitario pubblico.

La sfida è sicuramente importante ed ha un duplice obiettivo: da un lato mira a contrastare il tabagismo e i danni del fumo di sigaretta (e non solo) per l’organismo, che si traducono in un aumentato rischio per diverse forme di tumore, primo tra tutti quello dei polmoni, dall’altro punta a reperire risorse per il Servizio Sanitario Nazionale. Salute ed economia, quindi, viaggiano di pari passo grazie alla campagna “5eurocontroilfumo.it”,, la prima del genere mai realizzata in Italia. L’iniziativa è stata presentata a Milano ed è promossa da AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione AIOM. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Tumori, al via “Cinque euro contro il fumo”, campagna per una proposta di legge anti-tabagismo Leggi anche: Cinque euro in più a pacchetto per sigarette ed e-cig: la proposta degli oncologi italiani contro il fumo Leggi anche: Cinque euro in più a pacchetto per sigarette ed e-cig: cosa prevede la proposta degli oncologi contro il fumo La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Prevenzione tumori, al via la campagna per aumentare di cinque euro il prezzo delle sigarette; Sigarette, al via la raccolta firme per aumentare di 5 euro il prezzo; Al via la campagna per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette. Obiettivo: raccogliere 50mila firme per la proposta di legge; Tumore al seno: proseguire la terapia ormonale riduce recidive e metastasi. Tumori, al via Cinque euro contro il fumo, campagna per una proposta di legge anti-tabagismoSono necessarie 50.000 firme per presentare la proposta di legge al Parlamento, che successivamente dovrà discutere il disegno di legge ... quifinanza.it Prevenzione tumori, al via la campagna per aumentare di cinque euro il prezzo delle sigaretteTutti i cittadini maggiorenni possono firmare: servono 50mila firme per presentare la proposta di legge al Parlamento. tgcom24.mediaset.it Cinque opportunità per giovani ricercatori under 40 impegnati nella lotta contro i tumori La Fondazione Lilli Funaro mette a disposizione 15.500 euro in borse di studio. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.