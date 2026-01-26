Trump’s immigration approval drops to record low Reuters Ipsos poll finds

L’approvazione delle politiche sull’immigrazione di Donald Trump negli Stati Uniti ha raggiunto i livelli più bassi da quando è tornato alla Casa Bianca. Questo calo di consensi riflette un mutamento nell’opinione pubblica, influenzato da diverse questioni legate alle politiche migratorie e alla gestione delle questioni interne. Analizzare queste tendenze è fondamentale per comprendere l’attuale scenario politico e sociale negli Stati Uniti.

WASHINGTON, Jan 26 (Reuters) - American approval of U.S. President Donald Trump's immigration policy fell to its lowest level since his return to the White House in a new ReutersIpsos poll, with a majority of Americans saying his crackdown on immigration has gone too far. The poll, conducted nationwide between Friday and Sunday, gathered responses before and after immigration officers on Saturday killed a second U.S. citizen in Minneapolis during confrontations with protesters over Trump's deployment of immigration agents to cities across the U.S. Just 39% of Americans approve of the job Trump is doing on immigration, down from 41% earlier this month, while 53% disapprove, the poll found.

