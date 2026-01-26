Trump | morti Minneapolis? Colpa dei Dem

L'ex presidente Donald Trump ha attribuito le recenti vittime a Minneapolis ai Democratici, accusandoli di ostacolare le operazioni delle autorità federali e di favorire agitatori di sinistra. Secondo Trump, questa mancanza di collaborazione e le tensioni politiche avrebbero contribuito alla situazione, a differenza di quanto avviene negli stati repubblicani, dove le autorità collaborano più strettamente con il governo federale.

"Occupazione dell'Ice", "Fomentano l'insurrezione": Minneapolis accende lo scontro tra Trump e i demL’occupazione dell’ICE e le accuse di fomentare l’insurrezione hanno acceso il confronto tra Donald Trump e i Democratici a Minneapolis.

The wife of Renee Good, the Minnesota woman shot and killed by ICE, shares a statement.

