Trump mette la retromarcia per l’Ice a Minneapolis

Da metropolitanmagazine.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, Donald Trump ha deciso di ridimensionare le operazioni dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) a Minneapolis, segnando un cambio di approccio nelle politiche migratorie. Questa decisione riflette una modifica nelle strategie di gestione delle attività dell’agenzia federale e potrebbe avere ripercussioni su scala locale e nazionale. Analizzare le motivazioni e le implicazioni di questa scelta è importante per comprendere il contesto attuale delle politiche migratorie negli Stati Uniti.

La lotta di Trump contro l’immigrazione, portata avanti dall’agenzia federale dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice), sta avendo conseguenze tragiche. L’omicidio di  Alex Jeffrey Pretti  a Minneapolis (avvenuto a pochi chilometri di distanza dal luogo in cui Renee Good è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco il 7 gennaio) compatta il grido di condanna contro il più aggressivo giro di vite sull’immigrazione negli Stati Uniti degli ultimi decenni. E la politica anti-immigrazione rischia di essere un boomerang per Trump. Dopo averlo negato fino all’estremo, il presidente degli  Stati Uniti  Donald Trump mette la retromarcia per  l’Ice a Minneapolis. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La retromarcia di Trump sull’Ice a MinneapolisLa decisione di Donald Trump di riconsiderare la sua posizione sull'Ice a Minneapolis ha suscitato attenzione.

Trump:Ice?Potrebbe lasciare MinneapolisIn un'intervista telefonica al Wall Street Journal, Donald Trump ha accennato alla possibilità di rimuovere l'Ice da Minneapolis, senza però specificare una tempistica precisa.

