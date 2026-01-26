Trump difende l’Ice ma rivede la sua presenza a Minneapolis | Non mi piace sparare Clinton e Obama lo attaccano

L'ex presidente Donald Trump ha espresso una posizione più cauta riguardo alla presenza dell'Ice a Minneapolis, sottolineando di non essere favorevole all'uso della forza. La sua decisione arriva in un contesto di tensioni politiche, con critiche da parte di Clinton e Obama. Minneapolis continua a rappresentare un fronte di confronto tra le politiche di sicurezza federale e le resistenze locali, evidenziando le complessità di intervento e gestione nella città.

Minneapolis resta un punto di attrito irrisolto, dove la sicurezza federale incontra la resistenza politica locale. Donald Trump, nel pieno delle polemiche, apre alla possibilità di un disimpegno dell’Ice senza rinnegare l’azione sul terreno. «Stiamo esaminando e valutando tutto», afferma. Subito dopo precisa: «A un certo punto andremo via (da Minneapolis, ndr). Abbiamo fatto, hanno fatto un lavoro fenomenale». La scelta, insomma, arriverà a breve ma sarà tattica non ideologica. La prudenza presidenziale. In una breve intervista telefonica con il Wall Street Journal, Trump evita di pronunciarsi sull’operato dell’agente che ha sparato ad Alex Pretti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

