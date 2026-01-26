Trump apre al ritiro dell’ICE da Minneapolis ma difende le operazioni e critica Pretti

Il presidente americano ha espresso apertura a un possibile ritiro dell’ICE da Minneapolis, sottolineando comunque l’efficacia delle operazioni in corso. Durante un’intervista al Wall Street Journal, Trump ha anche criticato Pretti, mentre ha lodato l’amministrazione locale per gli sforzi nella lotta alla frode, lasciando intendere possibili modifiche nelle modalità di intervento nel Minnesota.

In un’intervista al Wall Street Journal, il presidente americano annuncia possibili cambiamenti in Minnesota, elogia l’amministrazione locale per la lotta alla frode. In un’intervista telefonica al Wall Street Journal, il presidente americano Donald Trump ha aperto all’ipotesi di ritirare l’ICE da Minneapolis, senza indicare però tempistiche precise. “A un certo punto ce ne andremo. Abbiamo fatto, hanno fatto un lavoro fenomenale ”, ha dichiarato Trump, aggiungendo che lascerà sul posto “ un gruppo diverso di persone per la frode finanziaria”, in riferimento a un vasto scandalo di frode ai servizi sociali nello Stato, che coinvolgerebbe immigrati somali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Minneapolis, Trump apre a un possibile ritiro dell’ICE: “A un certo punto ce ne andremo”Donald Trump ha annunciato al Wall Street Journal che la Casa Bianca sta valutando un possibile ritiro dell'ICE, dopo aver esaminato la recente sparatoria a Minneapolis che ha coinvolto un agente federale e provocato la morte di Alex Pretti.

Trump apre all’ipotesi di un ritiro dell’ICE da Minneapolis: “Non è destinata a durare per sempre”Donald Trump ha recentemente aperto alla possibilità di un ritiro dell'ICE da Minneapolis, sottolineando che questa situazione non è destinata a durare per sempre.

