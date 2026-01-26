Una truffa telefonica con una falsa voce AI del nipote ha portato alla morte di Giannina Orciari, 85 anni, a causa dello shock subito. Questo episodio evidenzia i rischi degli inganni digitali e la vulnerabilità delle persone anziane. Per approfondimenti e aggiornamenti, iscriviti a DayItalianews.

Il raggiro telefonico e l'inganno studiato nei dettagli. Non ha retto al peso della truffa Giannina Orciari, 85 anni, residente a Ostra Vetere. La donna è stata vittima di un raggiro telefonico particolarmente elaborato, che in poche ore le ha sottratto beni di grande valore affettivo ed economico e, con ogni probabilità, le è costato la vita. Tutto è iniziato venerdì mattina, quando il telefono ha squillato nella casa in cui l'anziana viveva sola. Dall'altra parte della linea, un uomo si è spacciato per carabiniere, raccontando che il nipote della donna aveva investito una persona e che serviva una cauzione immediata per evitarne l'arresto.

© Dayitalianews.com - Truffata con la falsa voce AI del nipote: anziana muore per lo shock

