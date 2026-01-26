Truffano 80enne nel Lazio bloccati dopo inseguimento nel Casertano
Due anziani del Lazio sono stati vittime di una truffa, conclusa con il blocco dei responsabili in provincia di Caserta dopo un inseguimento sull’A1. L’episodio evidenzia l’importanza di mantenere attenzione e cautela per proteggersi da frodi e truffe, specialmente tra le persone più anziane. Le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato i sospetti, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nella zona.
Tempo di lettura: < 1 minuto Hanno truffato due anziani in provincia di Rieti e dopo un lungo inseguimento sull’A1 sono stati bloccati in provincia di Caserta. Protagonisti della truffa e della successiva fuga due uomini di origine napoletana: nella loro auto i poliziotti hanno recuperato 3.350 euro in contanti e gioielli per un valore di circa 20mila euro. Per uno sono scattagli gli arresti domiciliari, per l’altro l’obbligo di firma. I due sono stati intercettati da una pattuglia sulla Roma-Napoli all’altezza di Cassino, ma invece di fermarsi all’alt sono fuggiti. Ne è nato un lungo inseguimento fino a Capua, quando i due truffatori hanno preso lo svincolo dell’autostrada contromano e sfondato la barriera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
