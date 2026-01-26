Due anziani del Lazio sono stati vittime di una truffa, conclusa con il blocco dei responsabili in provincia di Caserta dopo un inseguimento sull’A1. L’episodio evidenzia l’importanza di mantenere attenzione e cautela per proteggersi da frodi e truffe, specialmente tra le persone più anziane. Le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato i sospetti, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Hanno truffato due anziani in provincia di Rieti e dopo un lungo inseguimento sull’A1 sono stati bloccati in provincia di Caserta. Protagonisti della truffa e della successiva fuga due uomini di origine napoletana: nella loro auto i poliziotti hanno recuperato 3.350 euro in contanti e gioielli per un valore di circa 20mila euro. Per uno sono scattagli gli arresti domiciliari, per l’altro l’obbligo di firma. I due sono stati intercettati da una pattuglia sulla Roma-Napoli all’altezza di Cassino, ma invece di fermarsi all’alt sono fuggiti. Ne è nato un lungo inseguimento fino a Capua, quando i due truffatori hanno preso lo svincolo dell’autostrada contromano e sfondato la barriera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Truffano 80enne nel Lazio, bloccati dopo inseguimento nel Casertano

Un tentativo di truffa ai danni di un'anziana è stato interrotto dalla Polizia stradale di Pignataro Maggiore.

