Truffa Invitalia la ' nota delle mozzarelle' scritta di proprio pugno dal consigliere regionale

È emersa una vicenda legata a una presunta truffa coinvolgente Invitalia e un documento scritto dal consigliere regionale Giovanni Zannini, presidente della Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile. Zannini avrebbe redatto personalmente una pratica ambientale, che i fratelli Luigi e Paolo Griffo avrebbero presentato in Regione per ottenere un finanziamento. Questa vicenda solleva questioni sulla trasparenza e sulla corretta gestione delle pratiche amministrative.

E' quanto emerge nella richiesta di misura cautelare della custodia in carcere a firma del sostituto procuratore Giacomo Urbano per il consigliere regionale. Zannini abusando della sua qualifica e delle sue funzioni nell'ambito della procedura relativa alla richiesta avanzata dalla Spinosa Spa riconducibile ai fratelli Griffo di un finanziamento di 10.455.000 ad Invitalia Spa per la costruzione di un impianto di produzione di mozzarelle da realizzare nel comune di Cancello ed Arnone per la cui concessione era necessaria una verifica di compatibilità ambientale, si è messo a diposizione degli imprenditori caseari.

