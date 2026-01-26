Trovato morto in camera a 42 anni | la tragica scoperta fatta dalla compagna

Emanuele Casalini, 42 anni, è stato trovato senza vita nella sua camera a Orbetello. La scoperta è stata fatta dalla sua compagna, Katia, che ha trovato la porta chiusa a chiave. La causa del decesso è ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno indagando sull’accaduto. La notizia ha suscitato dolore e sorpresa tra amici e conoscenti della coppia.

Orbetello, 26 gennaio 2026 – La porta della sua camera era chiusa a chiave, ma pare fosse un'abitudine consolidata per Emanuele Casalini, 42 anni, l'uomo che è stato trovato senza vita oltre quella porta dalla sua compagna di vita, Katia. E' accaduto intorno alle 2 di ieri, quando lei è tornata a casa nell'abitazione tra Ansedonia e Orbetello dove vivevano. Quando quella porta è stata aperta lui era riversato a terra. Senza vita. Non c'era ormai più niente da fare. Probabilmente un malore, ma la salma del 42enne è comunque stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Orbetello, a disposizione della magitratura.

