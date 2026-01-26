Troppo Thuram per questo Napoli | la partita monstre del francese

Nel match tra Juventus e Napoli, una delle sfide più attese è stata quella tra Thuram e i difensori avversari. Il francese ha dimostrato tutta la sua presenza in campo, contribuendo in modo significativo all’andamento della partita. La partita ha offerto anche altri duelli interessanti, tra cui quello tra gli ex allenatori Luciano Spalletti e Antonio Conte, rendendo l’incontro ricco di spunti tattici e individuali.

Nei tanti duelli individuabili all’interno di questo Juventus-Napoli, tra i quali anche la sfida degli “ex” tra Luciano Spalletti e Antonio Conte, uno si pronosticava come particolarmente intrigante. È il caso del duello a centrocampo tra Scott McTominay, vero termometro emotivo e non solo dei partenopei, e Khéphren Thuram, che nelle ultime partite sembra aver ritrovato quello stato di forma da totem della mediana juventina. Ma l’esito è stato fin troppo chiaro dai primi minuti del big match. Una partita dominante. La partita del francese è stata a tratti dominante. Contro quel McTominay che tanto avrà impensierito mister Spalletti nelle scorse giornate, il figlio di Lilian ha risposto con 90 minuti da puro campione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Troppo Thuram per questo Napoli: la partita “monstre” del francese Chivu: “Se chiedessi a Thuram di fare il centrocampista…”, la reazione del franceseAlla vigilia del match di Champions League tra Inter e Liverpool, Chivu e Thuram si distinguono con un simpatico siparietto durante la conferenza stampa, creando un momento di leggerezza tra i due ex calciatori. Thuram elogiato da Spalletti: «È un calciatore top, a me piace totalmente». Poi non condivide questa analisi sul francese dopo Napoli Juve!Luciano Spalletti ha elogiato Thuram, definendolo un calciatore top e di suo totale gradimento, durante la conferenza stampa di vigilia del match con il Pafos. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Per ma al momento la coppia d’attacco titolare sarebbe Lautaro - Pio Thuram delude ormai da troppo tempo facebook Vittoria da squadra che sa reagire alle difficoltà o alle inconcludenze. Alla fine non siamo i peggiori del calcio italiano in Europa, ricordiamolo quando ci critichiamo un po' troppo... #Juventus #JuveBenfica #Spalletti #Thuram #McKennie x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.