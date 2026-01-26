Troppa Atalanta per il Parma

L'Atalanta riprende il cammino in Serie A con una vittoria convincente contro il Parma, conclusa 4-0. Dopo la delusione in Champions League, i nerazzurri mostrano una prestazione solida e determinata, dominando l'incontro dall'inizio alla fine. La squadra bergamasca conferma il suo valore e la sua continuità, consolidando la posizione in classifica. Un risultato che sottolinea la crescita e l’affidabilità del team in questa fase della stagione.

L' Atalanta si riscatta dalla delusione in Champions e supera il Parma 4-0 in un match a senso unico. Il primo tempo è un monologo dei nerazzurri, totalmente padroni del campo. Al 15' è Gianluca Scamacca a sbloccare la partita su calcio di rigore. Poi è un ispiratissimo De Ketelaere a forinre l'assist del raddoppio a Marten de Roon. La squadra di Palladino sfiora il tris con Ederson prima di andare a riposo. Nella ripresa il Parma prova reagire e sfiora il gol con Pellegrino, su cui si fa trovare pronto Carnesecchi. Al 73' chiude la gara, il nuovo acquisto Giacomo Raspadori, che segna a porta vuota il primo gol con la nuova maglia.

