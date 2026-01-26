In Catalogna, un rappresentante sindacale aveva segnalato i rischi di crolli e frane che potevano compromettere la sicurezza dei treni. Tuttavia, nonostante gli avvertimenti, si sono verificati recenti incidenti ferroviari con treni deragliati. La questione evidenzia l’importanza di intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza dei macchinisti e delle infrastrutture ferroviarie nella regione.

“In Catalogna un rappresentante del sindacato aveva avvertito del pericolo di incidenti per possibili crolli e frane e aveva chiesto alla compagnia ferroviaria Renfe che venisse garantita la sicurezza dei macchinisti”. Lo dice a LaPresse Teo Moreno Navarro, macchinista coordinatore della comunicazione del sindacato Semaf, che rappresenta circa l’80% degli 8mila macchinisti che lavorano in Spagna. A Renfe, spiega, era stata inviata una lettera “alle 15.12”, quattro ore prima che si verificasse l’incidente nei pressi di Gelida, in cui ha perso la vita un giovane conducente di treni. Moreno sottolinea che nella lettera non si segnalava il punto preciso in cui è avvenuto l’incidente per il crollo di un muro di contenimento dell’autostrada AP-7, ma l’intera linea, poiché c’erano “ più punti pericolosi ” lungo la tratta a causa del maltempo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Treni deragliati in Spagna, i macchinisti: “In Catalogna avevamo avvertito del pericolo”

Approfondimenti su treni deragliati

Due treni dell’alta velocità sulla linea Madrid-Andalusia sono deragliati, causando numerose vittime e feriti.

Nella notte tra ieri e oggi, un incidente sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia ha causato il deragliamento di due treni ad Adamuz.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Deragliato un altro treno in Spagna morto il macchinista e almeno 37 feriti

Ultime notizie su treni deragliati

Argomenti discussi: Il disastro ferroviario in Spagna: 40 vittime, i punti da chiarire; Spagna, scontro fra treni: almeno 40 morti. Trovato giunto rotto; Spagna, deragliano altri due treni. Re Felipe tra i feriti dell'Andalusia; Disastro ferroviario in Spagna, uno dei treni coinvolti è un Frecciarossa 1000.

Treni deragliati in Spagna, i macchinisti: In Catalogna avevamo avvertito del pericoloIn Catalogna un rappresentante del sindacato aveva avvertito del pericolo di incidenti per possibili crolli e frane e aveva chiesto alla compagnia ... lapresse.it

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: decine di vittime. Le testimonianze drammatiche dei sopravvissuti: «C’erano molti morti»Un treno diretto da Malaga a Madrid si è scontrato con un altro proveniente dalla direzione opposta: alcune carrozze sono deragliate. Tra le ipotesi sulle cause del disastro c’è quella di un giunto sa ... vanityfair.it

Treni deragliati in Spagna, il rapporto della Commissione "Binario rotto prima del passaggio del treno" x.com

Treni deragliati in Spagna, rapporto commissione: rottura binario precedente a passaggio treno - facebook.com facebook