Venerdì sera, un uomo è precipitato dal quarto piano di un B&B in via Nerino, a Milano, senza ancora essere identificato. La sua morte, avvenuta da un'altezza di 15 metri, ha sollevato interrogativi sulla dinamica e le circostanze dell’accaduto. Le autorità stanno lavorando per chiarire i fatti e identificare la vittima, mentre si indaga sulla possibile presenza di altre persone coinvolte.

Non ha ancora un’identità l’uomo precipitato venerdì sera dal quarto piano di un B&B in via Nerino, a Milano, in zona via Torino. All’interno dell’appartamento - affittato a circa 300 euro a notte con una prenotazione, dal 22 al 24 gennaio, non intestata a lui - sono stati trovati tre diversi.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Precipitato nel cortile di via Nerino: chi è il morto? La pista sull’identità: manager di una società immobiliareUn uomo è deceduto dopo essere precipitato nel cortile di via Nerino 8 a Milano.

Argomenti discussi: Tre identità e una caduta nel vuoto da 15 metri: il giallo dell'omicidio di via Nerino; Milano, aveva tre identità diverse il morto di via Nerino: l'autopsia dirà se era ancora vivo quando è caduto dal 4° piano.

Milano, aveva tre identità diverse il morto di via Nerino: l’autopsia dirà se era ancora vivo quando è caduto dal 4° pianoUn uomo cade dal quarto piano di un B&B a Milano: si indaga per omicidio. La vittima, 54enne romeno, aveva tre identità diverse e forse interessi d’affari internazionali. Testimoni parlano di un’altra ... milano.corriere.it

