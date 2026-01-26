Trasporto ferroviario | Salvini garantisca la mobilità servizio essenziale per le Olimpiadi
Con le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 imminenti, è fondamentale garantire un servizio ferroviario affidabile per assicurare la mobilità di tutti. Disservizi e cancellazioni sulla rete interessata rischiano di compromettere l’organizzazione dell’evento e la qualità dell’esperienza dei partecipanti. È importante che le istituzioni, come Salvini, si impegnino a mantenere elevati standard di servizio, affinché la mobilità rimanga un elemento essenziale e garantito durante questo importante appuntamento internazionale.
Interrogazione al ministro sui disagi sulla Milano-Lecco. La vicepresidente di Azione: "Cancellazioni e disservizi con Milano Cortina 2026 alle porte. L'Italia sarà sotto i riflettori". Lavelli: "A 10 giorni dall'inizio quadro con carenze gravi" "Con Milano Cortina 2026 alle porte, non possiamo permetterci che sulla rete ferroviaria interessata dai flussi olimpici continuino cancellazioni e disservizi. L'Italia sarà sotto i riflettori e i collegamenti devono essere affidabili, non un'incognita quotidiana per pendolari e visitatori." Lo dichiara la deputata e vicepresidente di Azione Giulia Pastorella, che ha depositato un'interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sui disagi lungo la direttrice Milano-Lecco.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Approfondimenti su trasporto ferroviario
Valanga di scioperi a gennaio, stop a mezzi pubblici e trasporto ferroviario: le date e gli orari
A gennaio 2026, sono previste numerose iniziative di sciopero nel settore dei trasporti in Italia.
Bellano, il nuovo sottopasso ferroviario non sarà pronto per le Olimpiadi
Ultime notizie su trasporto ferroviario
Anci Umbria, Gori e Tramini scrivono al Ministro Salvini per un incontro urgente sui trasportiUn confronto urgente sulla situazione del trasporto ferroviario nel Centro Italia e in Umbria. È quanto chiedono in una lettera Federico Gori, presidente di Anci Umbria, e Luca Tramini, coordinatore ... ilmessaggero.it
Salvini: scuse per i disagi treni, da anni rete oggetto di attacchiRoma, 21 gen. (askanews) - Nel trasporto ferroviario ci sono dei disagi che possono sempre accadere e quando accadono la prima cosa da fare è scusarsi come giustamente ha fatto Ferrovie dello Stato ... ilgiorno.it
Trasporto ferroviario, FS parla chiaro: c’è molto da fare Il piano strategico 2025-2029 del Gruppo mette sul tavolo 100 miliardi in cinque anni. Obiettivo rendere rendere competitiva la logistica delle merci #trasporto #treni @fsitaliane @raffaelaqu x.com
Il bilancio del trasporto ferroviario dello scorso anno: puntualità all’88%, oltre 200 nuovi treni e domanda di mobilità in crescita. Lucente: «Lombardia sempre più intermodale e interconnessa» - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.