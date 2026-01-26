Trasporto ferroviario | Salvini garantisca la mobilità servizio essenziale per le Olimpiadi

Con le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 imminenti, è fondamentale garantire un servizio ferroviario affidabile per assicurare la mobilità di tutti. Disservizi e cancellazioni sulla rete interessata rischiano di compromettere l’organizzazione dell’evento e la qualità dell’esperienza dei partecipanti. È importante che le istituzioni, come Salvini, si impegnino a mantenere elevati standard di servizio, affinché la mobilità rimanga un elemento essenziale e garantito durante questo importante appuntamento internazionale.

Interrogazione al ministro sui disagi sulla Milano-Lecco. La vicepresidente di Azione: "Cancellazioni e disservizi con Milano Cortina 2026 alle porte. L'Italia sarà sotto i riflettori". Lavelli: "A 10 giorni dall'inizio quadro con carenze gravi" "Con Milano Cortina 2026 alle porte, non possiamo permetterci che sulla rete ferroviaria interessata dai flussi olimpici continuino cancellazioni e disservizi. L'Italia sarà sotto i riflettori e i collegamenti devono essere affidabili, non un'incognita quotidiana per pendolari e visitatori." Lo dichiara la deputata e vicepresidente di Azione Giulia Pastorella, che ha depositato un'interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sui disagi lungo la direttrice Milano-Lecco.🔗 Leggi su Leccotoday.it

A gennaio 2026, sono previste numerose iniziative di sciopero nel settore dei trasporti in Italia.

