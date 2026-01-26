Trasporti la Linea 1 della metropolitana chiude in anticipo per quattro giorni di fila | gli orari
L'Anm comunica che la Linea 1 della metropolitana di Napoli sospenderà il servizio in anticipo per quattro giorni consecutivi. La chiusura temporanea è necessaria per eseguire attività di verifica, manutenzione e prove sul materiale rotabile. Si consiglia ai pendolari di pianificare gli spostamenti tenendo conto di queste modifiche, al fine di garantire un viaggio sicuro e efficiente.
Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila.La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 26 a giovedì 29 gennaio 2026.Questi gli orari delle.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondimenti su trasporti linea
Trasporti, la Linea 1 della metropolitana chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orari
Trasporti, la Linea 1 della metropolitana chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orari
Argomenti discussi: Trasporti, la Linea 1 della metropolitana chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orari; Perché si è fermata la metro 1 di Napoli stamattina: rotto uno scambio a Piscinola. E stasera chiuderà prima; Trasporti Napoli, la Metro Linea 1 chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orari; In viaggio sulla Linea 1 per Città Alta.
Trasporti, anche oggi ferma linea 1 metrò a NapoliAncora un'altra giornata nera per gli utenti del servizio di trasporto pubblico a Napoli. Anche oggi la metropolitana effettua un servizio ridotto con l'ultima corsa in partenza da 'Garibaldi' alle 13 ... ansa.it
Trasporti, verso un periodo difficile per i viaggiatoriLunedì 19 sciopero Eav. Soppressioni in vista su diverse tratte per prove treni. Ancora chiusure anticipate della linea 1 della metro di Napoli ... rainews.it
Linea 78 nel mirino, ma i mezzi - secondo l'azienda di trasporti - sarebbero perfettamente congrui - facebook.com facebook
Indagine conoscitiva TPL non di linea: in Commissione #Trasporti, audizione di rappresentanti di CNA FITA Taxi, Federtaxi-CISAL, FILT CGIL Taxi, FIT CISL, @LegacoopPeS e OrSA Taxi. Segui la diretta: bit.ly/Trasporti_2101… #OpenCamera x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.