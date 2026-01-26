Trasporti la Linea 1 della metropolitana chiude in anticipo per quattro giorni di fila | gli orari

L'Anm comunica che la Linea 1 della metropolitana di Napoli sospenderà il servizio in anticipo per quattro giorni consecutivi. La chiusura temporanea è necessaria per eseguire attività di verifica, manutenzione e prove sul materiale rotabile. Si consiglia ai pendolari di pianificare gli spostamenti tenendo conto di queste modifiche, al fine di garantire un viaggio sicuro e efficiente.

Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila.La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 26 a giovedì 29 gennaio 2026.Questi gli orari delle.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

