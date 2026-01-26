Trasgredisce più volte l' obbligo di firma donna colpevole di furto finisce ai domiciliari

Una donna accusata di aver più volte trasgredito l’obbligo di firma è stata posta agli arresti domiciliari. I carabinieri della Compagnia di Carpi proseguono con i controlli sul territorio, rafforzando le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità. L’intervento si inserisce nel quadro di iniziative volte a garantire la sicurezza e la legalità nella zona.

Continuano i controlli del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Carpi, impegnati quotidianamente nelle attività di prevenzione e contrasto all'illegalità. Nella mattinata del 24 gennaio, i militari della stazione di San Felice sul Panaro hanno eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di una donna, già arrestata lo scorso ottobre per tentato furto in abitazione. I fatti risalgono al 3 ottobre 2025, quando i carabinieri erano intervenuti presso l'abitazione di un uomo dove la donna, ex collaboratrice domestica della famiglia, si era introdotta utilizzando una chiave secondaria di cui conosceva la collocazione.

