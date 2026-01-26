Traghetto affonda con centinaia di passeggeri | Decine di morti

Un traghetto è affondato con centinaia di passeggeri a bordo, causando numerosi decessi. La tragedia ha colpito una traversata apparentemente normale, lasciando dietro di sé un bilancio tragico e molte domande. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre i soccorsi continuano a operare nel tentativo di mettersi in salvo. La vicenda evidenzia l’importanza delle misure di sicurezza e della vigilanza nei trasporti marittimi.

La notte scivola lenta quando il mare sembra trattenere il respiro. Le luci a bordo si riflettono sull'acqua scura, mentre i passeggeri cercano riposo, ignari che quel viaggio ordinario sta per trasformarsi in una corsa contro il tempo. C'è chi dorme, chi parla sottovoce, chi guarda il telefono aspettando l'alba. In quei minuti sospesi, nessuno immagina che il confine tra routine e tragedia possa essere così sottile. Poi qualcosa si spezza. Un rumore diverso dagli altri, una vibrazione anomala, l'inquietudine che corre rapida tra i corridoi. Il mare, fino a poco prima docile, diventa improvvisamente un elemento ostile.

