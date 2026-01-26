Tragedia sul lavoro precipita dal camion mentre rimuove le luminarie

Un incidente sul lavoro si è verificato oggi a Osimo, in provincia di Ancona. Un operaio di 61 anni, residente a Giulianova, è caduto dal camion mentre rimuoveva le luminarie natalizie vicino a un centro commerciale di Cargopier. L’uomo ha riportato ferite serie ed è stato soccorso dalle forze dell'ordine e dai sanitari presenti sul posto.

Grave incidente sul lavoro nella giornata di oggi a Osimo, in provincia di Ancona. Un operaio di 61 anni, residente a Giulianova (Teramo), è rimasto seriamente ferito dopo essere precipitato dal cestello di un autocarro mentre stava smontando le luminarie natalizie nei pressi di un centro commerciale della zona Cargopier. L'uomo, dipendente di una ditta specializzata in impianti di illuminazione, stava operando a diversi metri di altezza quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo su cui era installato il cestello è stato urtato da un altro veicolo in transito.

