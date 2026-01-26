Traffico Roma del 26-01-2026 ore 18 | 30

Traffico intenso a Roma alle ore 18:30 del 26 gennaio 2026, a causa di un incidente recentemente risolto. Si registrano lunghe code sulla via Aurelia tra via Aurelia Antica e via di Acquafredda in direzione del raccordo anulare, con rallentamenti anche sulla via Cristoforo Colombo e sulla Pontina. Lavori notturni in galleria Giovanni XXIII e sul Lungotevere Flaminio influenzano ulteriormente la viabilità. Per aggiornamenti, consultare il sito Roma.

Luceverde Roma Buonasera a causa di un incidente da poco risolto Ci sono ancora lunghe code sulla via Aurelia tra via Aurelia Antica e via di Acquafredda in direzione del raccordo anulare sul Raccordo Anulare carreggiata interna dalla Nomentana alla 24 rallentamenti con code a tratti anche in carreggiata esterna dall'appia alla diramazione di Roma Sud sulla diramazione Roma sud con andamenti da Torrenova a Cor do altre cose sulla Pontina tra l'euro e Spinaceto verso Pomezia stessa situazione sulla Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia ancora trafficato anche via del Faro carico con cuore tra la galleria Giovanni XXIII via Salaria verso San Giovanni lavori notturni in programma nella galleria Giovanni XXIII a partire dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina resterà chiusa in direzione di via della Pineta Sacchetti attenzione alle deviazioni segnalate sul posto lavori notturni anche sul Lungotevere Flaminio con chiusura dalle 21 alle 6 del tratto Piazza Gentile da Fabriano al largo Antonio Sarti per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito roma.

