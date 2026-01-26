Traffico Roma del 26-01-2026 ore 14 | 30

Il 26 gennaio 2026 alle ore 14:30, a Roma, sono in corso lavori di manutenzione straordinaria sui marciapiedi in viale della Venezia Giulia. Questa attività ha comportato modifiche alla viabilità, con senso unico tra viale della Serenissima e via San Giusto, e in via Collatina e via Cherso. Le linee 450 e 541 sono deviate. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare romamobilita.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in viale della Venezia Giulia sono iniziati oggi cantieri per la manutenzione straordinaria dei marciapiede con il cantiere cambia la viabilità con senso unico di marcia da Viale della Serenissima a via San Giusto via Collatina senso unico anche in via Cherso sono deviate le linee 450 e 541 dettagli su romamobilita.it nuova fase di potature lungo viale di Castel Porziano da oggi lunedì 26 e fino a venerdì 30 gennaio nella fascia oraria 916 chiusura al traffico nel tratto compreso tra via Luigi torchi e via Francesco Cilea beviate 5 linee metro B nel fine settimana al top della circolazione capita tra basilica San Paolo Rebibbia compresa la tratta B1 l'interruzione per lavori inizierà alle 21 di venerdì per concludersi a Inizio servizio di lunedì 2 febbraio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

