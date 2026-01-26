Il traffico a Roma il 26 gennaio 2026 alle ore 11:30 presenta diverse criticità. In alcune diramazioni si registrano code a causa di incidenti e intensi volumi di veicoli, soprattutto sulla Roma Nord e sul Grande Raccordo Anulare. La nebbia riduce la visibilità sulla A1, mentre lavori in corso influenzano alcune linee ferroviarie. Si consiglia di pianificare con anticipo gli spostamenti e considerare alternative come il treno.

Luceverde Lazio trovati auto in fila sulla diramazione Roma nord tra Settebagni e il grande raccordo anulare per traffico intenso in direzione della capitale altri file sulla diramazione di Roma Sud si trova il grande raccordo per traffico intenso sempre in entrata Roma code per incidente sul grande raccordo anulare in prossimità di via della Pisana sulla carreggiata esterna prudenza per la nebbia che riduce la visibilità sulla A1 Roma Frosinone San Vittore lavori in corso fino al 15 marzo in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Atina Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore e Belmonte Castello deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 è possibile i disagi infine perché si sposta in treno utilizzando le linee Roma Velletri e Orte Fiumicino da oggi lavori programmati alla stazione Roma Tuscolana fino al 30 di aprile alcuni treni regionali potranno subire variazioni e cancellazioni da Tiziano Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-01-2026 ore 11:30

