Traffico Roma del 26-01-2026 ore 08 | 30

Alle ore 08:30 del 26 gennaio 2026, il traffico a Roma presenta alcune congestioni, soprattutto sul Grande Raccordo Anulare e le principali vie consolari. La carreggiata interna tra la Casilina e Lattea e quella esterna dall’Anagnina sulla Tiburtina mostrano rallentamenti. Anche sulla via Salaria, Cassia, Aurelia e Boccea si registrano aumenti di volume. In entrata in città, alcune deviazioni sono in atto sulla Magliana e via Cristoforo Colombo. Per aggiornamenti

Luceverde Roma mentre va Ti in coda il traffico sul Grande Raccordo Anulare per traffico intenso sulla carreggiata interna tra la Casilina e Lattea e su quella esterna dalla via Anagnina è la via Tiburtina allenamenti sull'intero percorso del tratto Urbano della A24 roma-teramo in direzione della tangenziale est mentre sulla tangenziale est e il traffico in coda tra Batteria Nomentana & via dei Campi Sportivi in direzione stadio data si registra un aumento dei volumi di traffico sulle principali vie consolari in entrata a Roma segnaliamo cuore sulla via Salaria sulla via Cassia rispettivamente dall' aeroporto dell'Urbe la tangenziale est e dal Grande Raccordo Anulare a via dei Due Ponti altri file sulla via Aurelia dal raccordo anulare a via Aurelia Antica e sulla via Boccea da via Cornelia a via di Acquafredda Naturalmente in entra la città nel quadrante su allenamenti sulla via del mare Sulla via Ostiense a partire da Acilia verso la capitale altre cose sulla via Pontina da casalazzara via di Decima e proseguendo da Mostacciano alla zona dell'EUR chiuso della Magliana tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana nelle due direzioni in direzione Roma il traffico è deviato su via del Cappellaccio verso la via Ostiense del mare mentre in direzione Fiumicino traffico deviato su via Cristoforo Colombo per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito roma.

