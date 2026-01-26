Tracciati il minimetrò si trasforma in una linea d' arte

Da gennaio a luglio sette eventi gratuiti nati dalla collaborazione di oltre 20 associazioni. Si inizia il 31 gennaio con un giallo interattivo a bordo del percorso e un concerto al Pincetto Non solo un mezzo per spostarsi da un capolinea all’altro, ma una vera e propria linea culturale che attraversa e connette la città. Con questa visione, Minimetrò lancia “Tracciati”, un progetto diffuso che da gennaio a luglio 2026 animerà Perugia con sette eventi gratuiti, uno al mese, nati dalla collaborazione tra oltre 20 tra associazioni, collettivi artistici e realtà creative del territorio. L’iniziativa, presentata oggi, mira a “mettere a sistema le energie culturali della città”, favorendo incontri inediti tra linguaggi diversi – dal cinema al teatro, dalla danza al design – e trasformando l’infrastruttura di trasporto in una “piattaforma di connessione culturale”.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

