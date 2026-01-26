Il Tour Down Under 2026 segna l'inizio della stagione ciclistica internazionale, offrendo primi spunti di valutazione per i team e i corridori. In particolare, si evidenziano segnali positivi per l’Italia, con una crescita significativa di Andrea Raccagni Noviero. Pur trattandosi di una fase iniziale, l’evento australiano rappresenta un'importante occasione per osservare lo stato di forma dei protagonisti e le strategie emergenti per il resto dell’anno.

È iniziata la stagione del grande ciclismo, come di consueto dall’Australia. Prima corsa World Tour dell’anno il Tour Down Under che come al solito qualche indicazione la dà, anche se è da prendere con le pinze, visto che la condizione per diversi corridori non può essere al 100% quando siamo ancora in inverno. In casa Italia non mancano le sensazioni positive, soprattutto viste le performance di Andrea Raccagni Noviero. Classe 2004, già l’anno scorso ha fatto il grande passo nel World Tour con la Soudal Quick-Step, ma a 22 anni sembra pronto per il salto di qualità. Forte a cronometro, passista veloce che tiene bene sugli strappi di media difficoltà: è riuscito a disimpegnarsi al meglio chiudendo sesto in classifica generale e aggiudicandosi la maglia di miglior giovane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

Tour Down Under 2026, Samuel Watson fa suo il prologo di Adelaide. 16° Andrea Raccagni NovieroIl Tour Down Under 2026 ha preso il via ad Adelaide con la vittoria di Samuel Watson nel prologo.

Tour Down Under 2026: sensazioni positive in casa Italia, cresce Andrea Raccagni Noviero

TOUR DOWN UNDER. BRENNAN VINCE L'ULTIMA VOLATA, VINE LA CORSA. RACCAGNI NOVIERO (6°) MIGLIOR GIOVANE.

Eurosport Italia. . Invasione inaspettata al Tour Down Under! Durante l'ultima tappa della corsa australiana un canguro è piombato in strada provocando un incidente che ha coinvolto numerosi ciclisti - facebook.com facebook

Invasione inaspettata al Tour Down Under! Durante l'ultima tappa della corsa australiana un canguro è piombato in strada provocando un incidente che ha coinvolto numerosi ciclisti #Ciclismo #TourDownUnder x.com