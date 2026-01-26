Torre Annunziata | sanzionate 10 ditte per lavori stradali mal eseguiti

Il Comune di Torre Annunziata ha comminato sanzioni a dieci aziende per lavori stradali eseguiti in modo non conforme alle normative del Codice della Strada. Le violazioni riguardano principalmente il ripristino del manto stradale dopo interventi sui sottoservizi, evidenziando l’importanza di rispettare le procedure di sicurezza e qualità durante i lavori pubblici. La misura mira a tutelare la sicurezza e la corretta fruibilità delle strade della città.

Il Comune multa 10 aziende per violazioni al Codice della Strada: ripristino del manto stradale non conforme dopo lavori ai sottoservizi. Dieci sanzioni per violazione dell’art. 21 del Codice della Strada. E’ il bilancio dell’attività di controllo della Polizia Municipale di Torre Annunziata sui diversi cantieri in città per lavori ai sottoservizi. Le ditte sono state sanzionate per non aver eseguito il ripristino del manto stradale al termine dei lavori. Oltre alla sanzione pecuniaria, alle ditte è stato anche ordinato di effettuare nuovamente l’intervento di ripavimentazione di strade e marciapiedi a regola d’arte. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Torre Annunziata: sanzionate 10 ditte per lavori stradali mal eseguiti Torre Annunziata, lavori fatti male al manto stradale: il Comune sanziona 10 ditteLa Polizia Municipale di Torre Annunziata ha emesso sanzioni a dieci aziende per lavori eseguiti in modo non conforme sul manto stradale. Lavori fatti male al manto stradale: il Comune di Torre Annunziata sanziona dieci ditteIl Comune di Torre Annunziata ha applicato sanzioni a dieci ditte responsabili di lavori non conformi sul manto stradale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Torre Annunziata, lavori fatti male al manto stradale. Il Comune sanziona 10 ditte; Torre Annunziata, lavori al manto stradale fatti male. Il Comune sanziona 10 ditte; Lavori ai sottoservizi, strade e marciapiedi non ripristinati: scattano le multe per le aziende coinvolte; Lavori fatti male al manto stradale: il Comune di Torre Annunziata sanziona dieci ditte. Torre Annunziata, lavori fatti male al manto stradale: il Comune sanziona 10 ditteTorre Annunziata, 24 Gennaio - Dieci sanzioni per violazione dell'art. 21 del Codice della Strada. E' il bilancio dell'attività di controllo della Polizia ... sciscianonotizie.it Lavori fatti male al manto stradale: il Comune di Torre Annunziata sanziona dieci ditteDieci ditte sono state sanzionate dal Comune: dovranno anche rifare i lavori a regola d’arte. Bisogna avere rispetto del bene pubblico, commenta il sindaco. fanpage.it Amore a fior di pelle TORRE ANNUNZIATA - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.