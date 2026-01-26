Torna a circolare in rete un video in cui Kate Middleton racconta di aver lavorato come cameriera ai tempi dell' università Con pessimi risultati!

Recentemente è tornato disponibile online un video in cui Kate Middleton ricorda di aver lavorato come cameriera durante gli studi universitari, con risultati insoddisfacenti. Questa testimonianza offre uno sguardo più umano e spontaneo sulla vita della futura regina, spesso vista attraverso l’immagine pubblica. È interessante riflettere su come i sogni dell’infanzia possano evolversi nel tempo, portando a ruoli e responsabilità molto diversi da quelli iniziali.

Chissà se da piccola Kate Middleton ha mai immaginato di essere una regina. Probabilmente sì: bene o male lo fanno tante bambine. A differenza della maggior parte delle giovani creature, però, la moglie del principe William, 44 anni, è riuscita a realizzare il suo sogno: sposando il figlio di re Carlo, un domani salirà, accanto a lui, sul trono. Kate, l’ex commoner un domani regina. La vita, però, è sempre in grado di sorprendere. E dopo una giovinezza trascorsa nella campagna inglese a fare sport e a correre nella natura insieme ai suoi fratelli, Kate ha cambiato vita. Kate Middleton oggi. La principessa ha raccontato di aver lavorato come cameriera ai tempi dell’università (Getty Images) Oggi la principessa vive in una residenza reale a due passi dal castello di Windsor, con guardie del corpo e maggiordomi al seguito e un’agenda di incontri importanti che poche persone, al mondo, possono vantare (a settembre, così per dire, era a un banchetto di Stato seduta accanto a Donald Trump ). 🔗 Leggi su Amica.it

Kate Middleton festeggia il suo 44esimo compleanno con un video molto personale in cui parla del potere di guarigione della Natura e si dice «profondamente grata di essere viva»Kate Middleton, in occasione del suo 44° compleanno, ha condiviso un video in cui riflette sull’importanza della Natura e del suo ruolo nel benessere.

"Kate Middleton nuda". Anche la principessa nel mirino dell'AI: cosa è successoIl 9 gennaio 2026, Kate Middleton ha compiuto 44 anni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

