torino 19enne muore mentre torna a casa in bici e vene derubato

A Torino, un giovane di 19 anni è deceduto mentre tornava a casa in bicicletta. Dopo l’incidente, il ragazzo è stato vittima di un furto da parte di un individuo che si è allontanato prima dell’arrivo dei soccorsi. La dinamica e le circostanze dell’accaduto sono al vaglio delle autorità, che stanno indagando per fare chiarezza sull’accaduto.

È una scena surreale, che fa male, quella che le telecamere di sicurezza che puntano su corso Marconi angolo via Nizza a Torino, riprendono nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 gennaio. Sono quasi le sei di mattina, un ragazzo di 19 anni, Davide Borgione, è a terra, sotto la pioggia, accanto a una bici elettrica. Resta a sull’asfalto per tanto tempo, troppo, senza che nessuno lo aiuti. Poco dopo, quando non è chiaro se sia ancora vivo, un’automobile passa in quel punto, forse lo urta e prosegue. Poche ore dopo quell’automobilista davanti ai vigili dirà: “Se l’ho urtato, quel ragazzo era già a terra e non me ne sono accorto, per questo me ne sono andato”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

