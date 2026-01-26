Torino 19enne muore mentre torna a casa in bici dalla discoteca e viene derubato

Da tgcom24.mediaset.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, un giovane di 19 anni è deceduto mentre tornava a casa in bicicletta dopo una serata con amici. Durante il tragitto, è caduto e, sotto la pioggia, ha subito un grave incidente. Purtroppo, mentre era in difficoltà, alcuni passanti non hanno prestato soccorso e gli hanno rubato il portafogli. L’accaduto solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della solidarietà nelle strade cittadine.

È una scena surreale, che fa male, quella che le telecamere di sicurezza che puntano su corso Marconi angolo via Nizza a Torino, riprendono nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 gennaio. Sono quasi le sei di mattina, un ragazzo di 19 anni, Davide Borgione, è a terra, sotto la pioggia, accanto a una bici elettrica. Resta a sull'asfalto per tanto tempo, troppo, senza che nessuno lo aiuti. Poco dopo, quando non è chiaro se sia ancora vivo, un'automobile passa in quel punto, forse lo urta e prosegue. Poche ore dopo quell'automobilista davanti ai vigili dirà: "Se l'ho urtato, quel ragazzo era già a terra e non me ne sono accorto, per questo me ne sono andato". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

torino 19enne muore mentre torna a casa in bici dalla discoteca e viene derubato

© Tgcom24.mediaset.it - Torino, 19enne muore mentre torna a casa in bici dalla discoteca e viene derubato

Davide muore 19 anni investito mentre torna in bici dalla discoteca: la verità dai video dell’incidenteIl 19enne Davide Borgione ha perso la vita a Torino, investito mentre tornava in bici dopo una serata in discoteca.

A 19 anni muore investito mentre tornava in bici dalla discoteca: le telecamere riprendono tutto l’incidenteA Torino, un giovane di 19 anni, Davide Borgione, ha perso la vita investito mentre tornava a casa in bicicletta dopo una serata in discoteca.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Torino, 19enne trovato incosciente in strada: muore in ospedale; Tragico incidente a Torino, Davide Borgione agonizzante in strada muore a 19 anni: Investito da un'auto ripresa dalle telecamere; Davide muore 19 anni investito mentre torna in bici dalla discoteca: la verità dai video dell'incidente; Il giallo di Davide, morto in bici in via Nizza. Sciacalli gli rubano il portafoglio e vanno via.

torino 19enne muore mentreA 19 anni muore investito mentre tornava in bici dalla discoteca: le telecamere riprendono tutto l’incidenteIl 19enne Davide Borgione è morto a Torino investito mentre tornava in bici dalla discoteca. Il conducente è stato rintracciato grazie alle telecamere di videosorveglianza. fanpage.it

torino 19enne muore mentreTorino, 19enne trovato incosciente in strada: muore in ospedaleMistero sulle cause del decesso di un giovane soccorso nella notte a Torino. Intorno alle 3, una chiamata al 118 di Azienda Zero ha segnalato la presenza di un ragazzo incosciente in corso Marconi, ... torino.repubblica.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.