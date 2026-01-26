Torcia olimpica un altro pasticcio | l' olimpionico Abdon Pamich lasciato senza assistenza

L’ex campione olimpico Abdon Pamich, 92 anni, è stato lasciato senza assistenza martedì scorso a Vicenza, senza ricevere alcun riconoscimento durante la cerimonia della torcia olimpica. La sua situazione ha suscitato attenzione e riflessioni sulla cura e il rispetto riservati agli atleti che hanno rappresentato l’Italia. Un episodio che mette in luce l’importanza di un’adeguata attenzione alle figure storiche dello sport.

Lasciato solo, a 92 anni, in mezzo alla strada dopo aver portato la fiaccola olimpica. E, secondo i testimoni, senza che il suo nome di leggenda olimpionica sia stato menzionato alla cerimonia finale, all'arrivo della Fiamma a Vicenza. La disavventura - racconta oggi Il Giornale di Vicenza - è avvenuta martedì scorso ad Abdon Pamich, esule istriano e marciatore, campione europeo e italiano, cinque volte alle Olimpiadi e medaglia d'oro a Tokyo 1964. Il suo coinvolgimento come tedoforo a Vicenza era nato dall'iniziativa di Dario Zaccariotto, a sua volta figlio di esuli istriani, che ha ricevuto proprio da Pamich la fiaccola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

