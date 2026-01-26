Ecco le ultime novità sul calciomercato del Milan, aggiornate a lunedì 26 gennaio 2026. Si registra un’intensa attività per il reparto difensivo, con un possibile acquisto in vista, mentre un centrocampista potrebbe lasciare il club. Questi sono gli sviluppi più rilevanti della giornata, offrendo un quadro chiaro sulle mosse dei rossoneri in questa sessione di mercato.

Sono tante le novità sul calciomercato del Milan emerse nel corso della mattinata di oggi, lunedì 26 gennaio 2026. Non potrebbe essere altrimenti perché, tra un impegno di campo e l'altro (ieri pareggio, 1-1, del Diavolo allo stadio 'Olimpico' contro la Roma), va considerato come da oggi si entri nell'ultima settimana della sessione invernale e, pertanto, nella fase più rovente delle trattative. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Si procede spediti, verosimilmente però per il prossimo calciomercato estivo, verso il riscatto di Álex Jiménez da parte del Bournemouth: al termine di questa stagione, il difensore spagnolo, classe 2005, sarà ufficialmente un ex giocatore del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Top News Calciomercato Milan: sprint per il difensore, un centrocampista in uscita

Leggi anche: Top Milan News: le parole in esclusiva di Collovati e le ultime verso il derby. Ecco il difensore per gennaio

Leggi anche: Top News Calciomercato Milan: fuochi d’artificio in attacco e in difesa. Si punta sull’esperienza

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Calciomercato Milan, idea Rabiot per il centrocampo Le ultime news da Luca Marchetti

Argomenti discussi: Calciomercato, le news del 16 gennaio; Serie A, Calciomercato Milan – Clamoroso assalto a difensore top: trattative live in corso; Calciomercato invernale 2026 LIVE: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; L'1-1 contro la Roma e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso.

Calciomercato Milan, Pellegrini occasione a zero per giugno? L’intreccio con la Premier e il ruolo di GasperiniCalciomercato Milan, Lorenzo Pellegrini resta una suggestione a zero per i rossoneri ma il rinnovo con la Roma riprende quota Il futuro di Lorenzo Pellegrini è a un bivio decisivo. Con il contratto in ... milannews24.com

Calciomercato Milan news/ Mike Maignan, luci e ombre per il rinnovo! (oggi 17 gennaio 2026)Calciomercato Milan news oggi 17 gennaio 2026: Mike Maignan sempre al centro dell’attenzione, c’è il problema delle commissioni per il rinnovo. ilsussidiario.net

#Calciomercato #Milan: acquisti, cessioni, rumors e trattative | #LIVE #News - facebook.com facebook

#Calciomercato @acmilan: acquisti, cessioni, rumors e trattative | #LIVE #News - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com