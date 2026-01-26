Top e Flop | Juventus-Napoli il migliore e il peggiore azzurro in campo

Analisi della sfida tra Juventus e Napoli: una partita che ha visto il predominio dei bianconeri, con una sconfitta che complica la posizione in classifica degli azzurri. In questo contesto, identificheremo il giocatore che si è distinto come il migliore e quello che, invece, ha meno brillato durante l’incontro. Un'istantanea delle prestazioni di entrambe le squadre, per comprendere meglio gli aspetti positivi e le criticità emerse in questa sfida.

Partita giocata a viso aperto da entrambe le parti: Thuram centra l’incrocio dei pali a Meret battuto, Vergara impegna con un tiro angoalto il portiere bianconero Di Gregorio. Scatto Juventus a metà tempo, che trova il vantaggio con David e si vede negare il raddoppio da un intervento alla disperata sulla linea di Buongiorno. Ripresa con un Napoli che entra in campo molto propositivo ma non crea occasioni importanti. Un erroraccio di Juan Jesus, mentre Conte prepara i cambi per tentare l’assalto per rientrare in partita, permette alla Juventus di raddoppiare e chiudere il match. Nel finale arriva anche il tris di Kostic con un bel tiro dalla distanza. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

