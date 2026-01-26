Tomba a tempo scaduto e la Vigor prende il pari

Nel match tra Vigor e Ostiamare, la squadra locale conquista un punto grazie a un gol segnato in pieno recupero. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-1, evidenziando l’equilibrio tra le due formazioni e la determinazione della Vigor nel finale. Di seguito, i dettagli delle formazioni e delle valutazioni dei giocatori.

VIGOR 1 OSTIAMARE 1 VIGOR (4-3-1-2): Novelli 7,5, De Marco 6,5 (35'st Parrinello 7), Magi Galluzzi 6,5, Urso 6,5, Beu 6,5 (39'st Shkambaj 6), Grandis 6,5, Gambini 7,5 (46'st Tomba 7,5), Tonelli 7 (28'st Alonzi 6), Caprari 6,5 (39'st Subissati 6), De Feo 7, Braconi 6,5. All. Clementi OSTIAMARE (4-4-2): Vertua 6,5, Donsah 6, Piroli 6, Giordani 6 (26'pt Vagnoni 6,5), Orfano 6,5, Buono 6,5, Greco 6,5 (45'st Pontillo s.v.), Felici 7 (26'st Marralli 6,5), Spinosa 6,5 (42'st Lazzeri s.v.), Ceccarelli 6 (8'st Vianni 7,5), Cardella 7,5. All. D'Antoni Arbitro: Gambirasio di Bergamo Reti: 18'st Cardella (O), 49'st Tomba (V) Note: Spett.

