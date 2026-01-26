The Voice Kids Francesco Ambrosi di Fiuggi conquista i coach e sceglie Clementino e Rocco Hunt

Francesco Ambrosi, 12 anni di Fiuggi, ha conquistato pubblico e giudici durante le audizioni di The Voice Kids su Rai 1. La sua voce ha attirato l’attenzione dei coach, che hanno deciso di sceglierlo come loro concorrente. La partecipazione rappresenta un importante passo nel percorso del giovane cantante, condotto dalla conduttrice Antonella Clerici.

Il 12enne si distingue alle Blind Auditions con “Se ti innamori muori” di Noemi. L’orgoglio dell’Accademia Incanto e della sua insegnante Ilaria Isabelli La voce di Francesco Ambrosi, 12 anni, di Fiuggi, conquista pubblico e giuria e gli apre ufficialmente le porte di The Voice Kids, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Con una sorprendente maturità vocale e una presenza scenica sicura, Francesco ha superato brillantemente le Blind Auditions, dimostrando fin dalle prime note di avere tutte le carte in regola per emergere. Sul palco ha scelto un brano intenso e carico di emozioni, “Se ti innamori muori” di Noemi, riuscendo a trasmettere profondità e sensibilità interpretativa non comuni per la sua età.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

