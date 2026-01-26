The Paper | lo spin-off di The Office fatica all’inizio ma poi trova la sua voce grazie a Sabrina Impacciatore

The Paper è uno spin-off di The Office ambientato nel 2025, che segue le vicende di un giornale locale dell’Ohio in crisi. La serie, creata da Greg Daniels, ha incontrato alcune difficoltà iniziali, ma ha trovato la propria voce grazie alla performance di Sabrina Impacciatore. Con un cast internazionale e uno stile mockumentary, offre uno sguardo sobrio e realistico sul mondo del giornalismo locale, mantenendo un tono equilibrato e diretto.

La serie: The Paper (2025) Titolo originale: The Paper Ideatore: Greg Daniels, Michael Koman Regia: Ken Kwapis, Paul Lieberstein, vari Sceneggiatura: Greg Daniels, Michael Koman, vari Genere: Commedia, Mockumentary Cast: Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Ramona Young, Tim Key, Oscar Nuñez Durata: 10 episodi (22-30 minuti) Dove l'abbiamo visto: SkyNow Trama: La storica troupe di documentaristi che seguì i dipendenti della Dunder Mifflin torna in azione per raccontare il quotidiano del Toledo Truth Teller, un giornale locale dell'Ohio in piena crisi. Tra redazioni improvvisate, clickbait, sabotaggi interni e sogni di rinascita, un nuovo direttore prova a salvare il giornale e a dare un senso a un mestiere sempre più fragile.

