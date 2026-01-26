The Lady in Number 6 | Music Saved My Life e il Quartetto di Ullmann in Sala Filarmonica per il Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria, martedì 27 gennaio alle 18.30, la Fondazione Arena di Verona propone un evento gratuito in Sala Filarmonica. La serata include la proiezione del film “The Lady in Number 6: Music Saved My Life” e un’esecuzione del Quartetto di Ullmann, offrendo uno spazio di riflessione e memoria attraverso musica e testimonianze.

In occasione del Giorno della Memoria, martedì 27 gennaio, alle ore 18.30, Fondazione Arena di Verona offre alla città un evento speciale, ad ingresso libero, in Sala Filarmonica. Cuore dell'iniziativa sarà la proiezione integrale del film "The Lady in Number 6: Music Saved My Life", vincitore del Premio Oscar 2014 come miglior cortometraggio documentario. La pellicola del britannico Malcolm Clarke racconta la vera storia di Alice Herz-Sommer (1903-2014), pianista sopravvissuta alla Shoah. Il film, della durata di 39 minuti, sarà proiettato in lingua originale inglese con sottotitoli in italiano.

