The HuB apre alla città | un pomeriggio di idee e innovazione a Mestre

Il 31 gennaio, dalle 16.00 alle 19.00, The HuB – Human Bits a Mestre apre le porte alla comunità per un pomeriggio dedicato a idee e innovazione. Situato in Corte Legrenzi, lo spazio promosso da Prossimi ETS e Fablab Venezia invita i cittadini a partecipare a un evento aperto, volto a condividere progetti e stimolare il dialogo sull’innovazione partecipata in città.

Sabato 31 gennaio, dalle 16.00 alle 19.00, l’appuntamento è a The HuB – Human Bits, in Corte Legrenzi: la casa dell’innovazione partecipata di Mestre, promossa da Prossimi ETS in collaborazione con Fablab Venezia, ospita un pomeriggio aperto alla cittadinanza per promuovere il proprio crowdfunding e confermarsi come punto di ritrovo per una comunità attiva, creativa e orientata al futuro. Il pomeriggio sarà dedicato al confronto e alla raccolta fondi per il progetto. Si alterneranno momenti di condivisione sul tema della città e delle sue trasformazioni, mentre tutte le persone che parteciperanno con una donazione saranno inserite in una speciale bacheca pubblica.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su the hub

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su the hub

Argomenti discussi: Pagamenti digitali: l’accordo Tinaba-Alipay+ apre ai cittadini europei l’accesso alla rete cashless cinese; Da Tokyo a Milano: il super chef Luca Fantin alla guida di Pepe in Montenapoleone (nell'hub di Langosteria) | L'anteprima; Negli Emirati apre un maxi hub di ricarica fast. Se anche i petrolieri si muovono…; Laghezza apre a Sarzana un magazzino dedicato anche alla nautica.

Genova becomes a hub for ocean action as The Ocean Race brings a week of inspiring events to Italy - facebook.com facebook