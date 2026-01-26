The HuB apre alla città | un pomeriggio di idee e innovazione a Mestre
Il 31 gennaio, dalle 16.00 alle 19.00, The HuB – Human Bits a Mestre apre le porte alla comunità per un pomeriggio dedicato a idee e innovazione. Situato in Corte Legrenzi, lo spazio promosso da Prossimi ETS e Fablab Venezia invita i cittadini a partecipare a un evento aperto, volto a condividere progetti e stimolare il dialogo sull’innovazione partecipata in città.
Sabato 31 gennaio, dalle 16.00 alle 19.00, l’appuntamento è a The HuB – Human Bits, in Corte Legrenzi: la casa dell’innovazione partecipata di Mestre, promossa da Prossimi ETS in collaborazione con Fablab Venezia, ospita un pomeriggio aperto alla cittadinanza per promuovere il proprio crowdfunding e confermarsi come punto di ritrovo per una comunità attiva, creativa e orientata al futuro. Il pomeriggio sarà dedicato al confronto e alla raccolta fondi per il progetto. Si alterneranno momenti di condivisione sul tema della città e delle sue trasformazioni, mentre tutte le persone che parteciperanno con una donazione saranno inserite in una speciale bacheca pubblica.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Approfondimenti su the hub
Immagini che raccontano idee ed emozioni: apre a Mestre l'esposizione "Opere in corso"
“La Notte delle Muse”, il liceo Mariotti apre le porte alla città per una serata di arti, cultura e innovazione
Ultime notizie su the hub
Argomenti discussi: Pagamenti digitali: l’accordo Tinaba-Alipay+ apre ai cittadini europei l’accesso alla rete cashless cinese; Da Tokyo a Milano: il super chef Luca Fantin alla guida di Pepe in Montenapoleone (nell'hub di Langosteria) | L'anteprima; Negli Emirati apre un maxi hub di ricarica fast. Se anche i petrolieri si muovono…; Laghezza apre a Sarzana un magazzino dedicato anche alla nautica.
Genova becomes a hub for ocean action as The Ocean Race brings a week of inspiring events to Italy - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.