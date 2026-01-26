The Astronaut | Recensione del film con Laurence Fishburne e Kate Mara

The Astronaut è un film indie di genere sci-fi con protagonisti Kate Mara e Laurence Fishburne. La pellicola esplora temi legati alla ricerca scientifica e alle sfide dell’esplorazione spaziale, offrendo uno sguardo sobrio e riflessivo su queste tematiche. In questa recensione, analizzeremo gli aspetti principali del film, dalla narrazione alla messa in scena, per offrire un quadro chiaro e obiettivo sull’opera.

Abbiamo visto l'indie sci-fi intitolato The Astronaut che annovera tra i protagonisti principali Kate Mara e Laurence Fishburne. Questa la nostra recensione. Il film è stato sritto e diretto da Jess Varley, nel cast oltre a Kate Mara e Laurence Fishburne trovano spazio Gabriel Luna, Ivana Milicevic, Macy Gray e Reza Diako. La produzione è a cura di Fuller Media, Beehive Productions e The Wonder Company. Fungono da produttori Brad Fuller, Eric B. Fleischman e Cameron Fuller. La trama segue le vicende dell'astronauta Sam (Kate Mara) che torna sulla Terra a bordo di una capsula spaziale danneggiata.

