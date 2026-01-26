A Denton, in Texas, i residenti trovano modo di divertirsi sulla neve con slitte improvvisate, nonostante la recente ondata di maltempo. Una vasta tempesta invernale ha portato neve, ghiaccio e temperature sotto lo zero in molte aree degli Stati Uniti, causando interruzioni nel traffico aereo e stradale. È un episodio che evidenzia come le condizioni climatiche estreme influenzino la vita quotidiana in diverse regioni.

Una massiccia tempesta invernale ha scaricato sabbia ghiacciata, pioggia gelata e neve su gran parte degli Stati Uniti, portando temperature sotto lo zero e bloccando il traffico aereo e stradale. Nonostante i disagi, a Denton, nel Texas, alcuni abitanti hanno trovato il tempo di divertirsi sotto la neve. Un video mostra uno sciatore e due persone trainate su una slitta sulla neve da un camion, offrendo un esempio di “audace divertimento invernale” nonostante il freddo glaciale. Si prevede che ghiaccio e nevicate continuino nelle prossime in gran parte del Paese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Texas, a Denton gli abitanti si divertono sulla neve con slitte improvvisate

