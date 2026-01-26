Daniel Maldini, nato nel 2001 e cresciuto nel settore giovanile del Milan, si trasferisce alla Lazio durante il mercato invernale. Dopo aver vestito le maglie di Atalanta e Milan, questa è la sua terza squadra in tre anni. Il trasferimento segna un nuovo capitolo nella carriera del fantasista italiano, figlio di Paolo Maldini.

Daniel Maldini, classe 2001, figlio di Paolo e cresciuto nel settore giovanile del Milan, con cui ha esordito nel calcio dei grandi (24 presenze e un gol in tre stagioni, dal 2019 al 2022), si prepara al suo terzo trasferimento nel giro di tre anni. Il fantasista italiano, infatti, sta per lasciare l'Atalanta per trasferirsi alla Lazio. Dopo l'esperienza in rossonero e quelle, sempre in Serie A, con le maglie di Spezia (20 partite, 3 gol), Empoli (7 partite), Monza (32 partite, 7 gol e 2 assist) e, per l'appunto, Atalanta (22 partite, 3 gol e un assist), Daniel Maldini si prepara a sbarcare alla corte di Maurizio Sarri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Terza squadra in tre anni per Daniel Maldini: tutto fatto per il trasferimento alla Lazio

Calciomercato Lazio, ufficiale Daniel Maldini: cifre e modalitàLa Lazio ha ufficializzato l’acquisto di Daniel Maldini dall’Atalanta, finalizzando i dettagli della trattativa.

Daniel Maldini-Lazio, contatto decisivo in serata per chiudere | ESCLUSIVO CM.ITSi avvicina la possibile cessione di Daniel Maldini alla Lazio, con l’attaccante dell’Atalanta come potenziale rinforzo per l’attacco di Maurizio Sarri.

