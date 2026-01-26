Terremoto del 13 gennaio | test sul campo e rinnovo dell' accordo con l' Ingv

Il terremoto del 13 gennaio ha attivato rapidamente le procedure di emergenza, con un test sul campo e il rinnovo dell’accordo tra le istituzioni coinvolte. L’Ingv ha inviato tempestivamente le segnalazioni al Centro operativo regionale della Protezione civile, garantendo un intervento coordinato e tempestivo. Questo procedimento rafforza la capacità di risposta in situazioni di emergenza sismica, assicurando la tutela delle comunità e la gestione efficace delle risorse.

La terra trema violentemente. Una manciata di secondi e dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) parte immediatamente una segnalazione per avvisare in tempo reale il Centro operativo regionale della Protezione civile. Nel messaggio sono già disponibili informazioni importanti come la magnitudo del sisma, l’epicentro e la sua localizzazione, fino a una stima della diffusione sul territorio. I tecnici dell’Istituto si confrontano con gli operatori di Protezione civile per una prima valutazione. E, contestualmente, viene attivata anche la rete dei volontari, formati precedentemente in collaborazione con l’Istituto, che escono in strada per le prime osservazioni su eventuali danni evidenti a cose e persone.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Doppia scossa di terremoto in Romagna, l'esperta dell'Ingv: "Attivo il meccanismo che ha formato l'Appennino"Due scosse di terremoto si sono verificate in Romagna, la prima alle 9.

Maignan Juve, ormai è quasi fatta per il rinnovo del contratto con il Milan: le cifre e i dettagli dell’accordoIl rinnovo di Mike Maignan con il Milan sembra ormai prossimo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Omaggio di Lecce, Gioia e Ortucchio alle vittime del 13 gennaio 1915; Fake news, Polizia locale di Forlì avvia indagine su pubblicazione di notizie false sul terremoto del 13 gennaio; Evento sismico, ML 4.0 (Mw 4.1), in provincia di Messina del 18 gennaio 2026; Anniversario del terremoto della Marsica, celebrazione Eucaristica. Il vescovo: affidiamo a Dio le vittime.

Terremoto oggi in Emilia Romagna, 13 gennaio, scossa di M 4.3 in provincia di Ravenna – Dati IngvEcco il riepilogo delle scosse di terremoto che sono state registrate in Italia nella giornata di oggi, 13 gennaio 2026 ... centrometeoitaliano.it

Due scosse di terremoto avvertite in tutta la Romagna. INGV: la prima con epicentro a Russi, la seconda a FaenzaDue scossa di terremoto di intensità significativa sono stata avvertita distintamente a Ravenna poco prima delle 9.30 di martedì 13 gennaio 2026 ... ravennanotizie.it

#AccaddeOggi Il 26 gennaio 1531 un violento terremoto travolgeva Lisbona facebook

Il terremoto delle Alpi orientali del 25 gennaio 1348 x.com