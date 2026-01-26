Terni lo spettacolo ‘I Pirati dell’Edelweiss’ | Ribelli che avevano il grande sogno di essere liberi di scegliere

A Terni, il 27 gennaio alle 18, si terrà lo spettacolo ‘I Pirati dell’Edelweiss’, promosso dal ‘Progetto Mandela’. Un evento che vede protagonisti i giovani coinvolti nei percorsi laboratoriali, in un racconto che celebra il desiderio di libertà e il sogno di scegliere il proprio destino. Un’occasione per conoscere le storie di ribellione e speranza di ragazzi che aspirano a un futuro diverso.

Una giornata da onorare con lo spettacolo denominato ‘I Pirati dell’Edelweiss’. I giovani che partecipano ai percorsi laboratoriali del ‘Progetto Mandela’ saranno i protagonisti della performance in programma martedì 27 gennaio (ore 18.30) nella location della Casa delle Donne. Lo spettacolo riprende una storia vera e ancora forse poco conosciuta, di un gruppo di adolescenti che durante gli anni terribili del regime nazista si oppose alla dittatura. La responsabile del Progetto Mandela Irene Loesch, autrice della drammaturgia, presenta l’evento in programma in concomitanza della ‘Giornata della Memoria’: “Proseguiamo a parlare di giovani che si ribellano al totalitarismo e non guardano da un’altra parte quando i valori democratici sono in pericolo.🔗 Leggi su Ternitoday.it

